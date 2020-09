69-Jähriger beschleunigt nach Diskussion — Arbeiter von Auto touchiert

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz vor 15.00 Uhr. Arbeiter führten Strassenmarkierungsarbeiten in Siggenthal Station durch, als ein Autofahrer über die Sperrfläche fuhr. Dieser wurde von einem Strassenarbeiter angehalten, was zur Diskussion führte, wie die Kantonspolizei Aargau berichtet. Daraufhin beschleunigte der 69-Jährige, wobei er den Arbeiter touchierte.

Der 28-Jährige wurde beim Vorfall leicht verletzt. Später konnte der Autofahrer am Wohnort von der Polizei angehalten und befragt werden. Ihm wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfalhergangs wurden eingeleitet.

Die aktuellen Polizeibilder: