Selbstunfall verursacht und samt Auto im Bach gelandet: 46-Jährige verletzt sich

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 10.30 Uhr in Schlossrued. Eine 46-jährige Autofahrerin kam auf der nassen Fahrbahn von der Strasse ab und landete mit ihrem Auto im angrenzenden Bach.



Die Lenkerin verletzte sich leicht und wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

