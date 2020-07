In Reinach ist es am Donnerstagabend zu einem Vekehrsunfall gekommen. Eine Autolenkerin (29) übersah kurz nach 21.30 Uhr bei der Einmündung in die Löhrenstrasse einen Velofahrer (16). Sie touchierte den ohne Licht fahrenden Jugendlichen seitlich-frontal. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Eine Ambulanz fuhr ihn ins Spital.

An Velo und Auto entstand Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

