In der Kurve ins Schleudern gekommen – Fahrzeug überschlägt sich

In der Nacht auf Montag, kurz vor 00.30 Uhr, kollidierte im Gebiert Rehhag in Schmiedrued ein 21-jähriger Schweizer in seinem Opel Corsa mit dem Bord. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit und der Strassenverhältnisse war er in einer Kurve ins Schleudern gekommen. Der Lenker verletzte sich dabei leicht und wurde mittels Ambulanz ins Spital überführt. Zudem entstand grosser Sachschaden.

