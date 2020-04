Feuerteufel zündet Anhänger an – der brennt komplett aus

Böse Überraschung für eine Patrouille der Regionalpolizei Zofingen am Montag, kurz nach Mitternacht: In Schöftland im Gebiet Peukmattweg stellten die Polizisten einen brennenden Anhänger fest.



Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Der Anhänger brannte jedoch komplett aus, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt.



"Sofort war klar, dass Brandstiftung im Vordergrund liegen dürfte. Die Umstände wiesen darauf hin, dass die Täterschaft die Ladung, Antifrostnetz für Lauch, angezündet haben dürfte", heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Motiv bleibt unklar. Der Sachschaden ist gross. Die Kantonspolizei Aargau bittet Personen, welche Hinweise dazu machen können, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) zu melden. (pz)

