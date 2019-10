Der Unfall ereignete sich am Freitag 11. Oktober um 20.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Unterkulm, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der 62-jährige Schweizer aus der Region fuhr auf der Hauptstrasse von Aarau herkommend in Richtung Oberkulm und wollte links auf einen Hausvorplatz abbiegen.

Dazu musste er das parallel verlaufende Gleis der AVA überqueren. Aus unbekanntem Grund übersah dieser den herannahenden Zug. Der Triebwagen kollidierte sodann mit dem Auto. Infolge der Kollision drehte sich das Auto um die eigene Achse und kam auf der gegenüberliegenden Strassenseite zum Stillstand.



Der Lenker verletzte sich leicht und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von 25'000 Franken.



Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ordnete beim Automobilisten eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Die aktuellen Polizeibilder vom Oktober: