Weniger als ein Fünftel engagieren sich: Unterstützung der Kirchen im Aargau ist eher bescheiden

Patrik Suter, Seelsorger in Ausbildung in Oeschgen im Fricktal, engagiert sich für ein Ja zur Konzernverantwortungs-Initiative. Er setze sich schon seit zweieinhalb Jahren mit der Initiative auseinander und habe auch schon einmal zur Thematik gepredigt, sagte Suter kürzlich gegenüber dem katholischen Pfarrblatt «Horizonte». Zusammen mit weiteren Seelsorgern in der Region werde er noch besprechen, was für Aktionen bis zum Abstimmungswochenende stattfinden sollen.

«Bei uns wurden noch keine Flyer in der Kirche aufgelegt und wir werden voraussichtlich kein Banner an den Kirchturm hängen», betonte Suter in einem Streitgespräch mit CVP-Nationalrätin und Kantonalpräsidentin Marianne Binder. Er betonte, er wolle seine Position nicht missbrauchen, um Parolen herauszugeben oder die Leute auf irgendetwas einzuschwören. «Ich appelliere an das Wissen und Gewissen der Menschen und lasse ihnen dann den freien Entscheid», sagte er. Der junge Seelsorger ist sich bewusst, dass politisches Engagement seitens der Kirche von den Gläubigen nur bedingt goutiert wird.