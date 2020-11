Über dem Nebel: Schicken Sie uns Ihre besten Bilder

Unten grau, oben blau: So präsentierte sich das Wetter in den letzten Tagen im Aargau. Oft lag im Flachland den ganzen Tag dichter Nebel, aber oberhalb von rund 600 bis 700 Metern schien die Sonne. Zum letzten Mal war es in den Niederungen am Samstag richtig sonnig.

Die Prognosen für die kommenden Tage sehen ähnlich aus: Bis über das Wochenende hinaus ist keine grosse Wetteränderung in Sicht. Um so mehr lockt ein Ausflug in die Höhe. Auf den Jurahöhen oder auf dem Lindenberg im Freiamt sind die Chancen gut, über der Nebelgrenze etwas Sonne zu tanken. Dabei entstehen schöne Fotos, wie dieses Bild von der Wasserflue oberhalb von Küttigen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch Ihre Fotos per E-Mail auf leserfoto@chmedia.ch schicken. Schreiben Sie bitte Ort und Datum der Aufnahme dazu. Die AZ publiziert die Bilder online und bringt damit etwas Sonne zu den Leserinnen und Lesern, die im Nebel sitzen. (az)