Spreitenbach: Brand in Altersheim fordert ein Todesopfer

Bei der Notrufzentrale ging am Ostersonntag kurz nach 23.30 Uhr ein Brandalarm des Altersheims an der Türliackerstrasse in Spreitenbach ein. Während die Feuerwehr ausrückte, meldete das Personal, dass es in einem der Zimmer brenne. Die Feuerwehr drang in das mit Qualm gefüllte Zimmer ein und konnte das Feuer rasch löschen. Im Raum fand die Feuerwehr die 85-jährige Bewohnerin, für die jede Hilfe zu spät kam, wie die Kantonspolizei am Montagmorgen mitteilte.

Die Feuerwehr evakuierte das betroffene Stockwerk vorsorglich. Die anderen Bewohner konnten anschliessend wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.