Vor drei Jahren musste sie das Anwesen, in dem sie ein Kulturzentrum aufgebaut hatte, aus gesundheitlichen Gründen verkaufen. «Ich hoffe innigst, dass sich bald eine Lösung zum Guten erarbeiten lässt, damit der Hirzenberg, wenn auch nicht mehr in der alten Form, weiterleben kann», schreibt sie weiter.

Am Freitagmorgen sind die Betroffenen dann an den Ort des Schreckens zurückgekehrt. Das erste Mal nach dem Brand konnten sie in das ehemalige Haus zurück. «Sie räumen jetzt noch gewisse Sachen aus», sagt Guyer. Viel zu holen bleibt aber nicht. Das meiste fiel dem Brand zum Opfer.

Ein junger Mann trägt eine Ladung Besteck zu seinem Auto. Es gilt: Was noch gerettet werden kann, versuchen die Betroffenen auch zu retten. «Wenn es so schlimm ist, dann hat auch nur schon ein Teller oder ein Glas, einfach etwas, das man noch mitnehmen kann, Bedeutung. Das sind alles Erinnerungsstücke», erklärt Guyer verständnisvoll.

Auch die Feuerwehr hilft mit, gerettetes Material hinauszutragen. Bis halb zwei Uhr nachmittags dauert der Einsatz am Freitag an. Bis zum Ende des Einsatzes werden noch Absprachen gehalten und kümmert man sich um den Rückbau.