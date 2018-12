Seit Anfang Dezember sind die Freiwilligen auf den Strassen des Kantons unterwegs und bringen diejenigen, die zu viel getrunken haben, sicher mit dem eigenen Auto nach Hause. Die Präventionskampagne für mehr Sicherheit auf den Aargauer Strassen, die in diesem Jahr bereits ihr 25-Jahr-Jubiläum feiert, läuft bislang wunschgemäss, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Alle bisherigen Fahrten konnten ohne Zwischenfälle abgewickelt werden, der Fahrdienst wird auch dieses Jahr fleissig genutzt. Doch die intensivste Phase steht Nez Rouge noch bevor: Die Wochenenden vor Weihnachten sowie die letzte Woche des Jahres sorgen für viel Kundschaft.

In diesem Zeitraum stehen teilweise bis zu 80 Zweierteams pro Abend im Einsatz, um die vielen Fahrten bewältigen zu können. Entsprechend viele freiwillige Fahrerinnen und Fahrer braucht Nez Rouge Aargau in diesen Tagen. Noch sind aber nicht alle Plätze belegt. «Wir sind weiter auf der Suche nach zusätzlichen Fahrerinnen und Fahrer, die an den Wochenenden vor Weihnachten und in der letzten Woche des Jahres für Nez Rouge Aargau fahren möchten», wird Vereinspräsident Heinz Fehlmann in der Mitteilung zitiert.

Um bei Nez Rouge als freiwillige Fahrerin oder freiwilliger Fahrer mitwirken zu können, muss man zwischen 21 und 70 Jahren alt sein und den definitiven Führerausweis besitzen. Die Einsätze dauern jeweils von 22 Uhr bis 1:30 Uhr, freitags und samstags zwei Stunden länger bis 3:30 Uhr.

Interessierte können sich auf www.nezrougeaargau.ch anmelden und ihre Einsätze selber wählen. Auf der Website sind auch zusätzliche Informationen zu den Einsätzen und zum Verein zu finden. (KSP)