Am Donnerstagmorgen stürmte es im Aargau und die Kantonspolizei (Kapo) hatte alle Hände voll zu tun. Ständig wurden neue Meldungen von umgestürzten Bäumen gemeldet, in Böttstein hielt ein Baugerüst dem Wind nicht stand. "In Aarau wurden Wahlplakate umgeweht", gibt Max Suter, Mediensprecher der Kapo, Auskunft. "In Muri, Turgi, Erlinsbach, Rohr, Gebenstorf, Brugg und Kaisten erwischte es Bäume."

Zu einer Strassensperrrung kam es jedoch nur auf der Hauptstrasse H5 zwischen Aarau-Ost und Wildegg. Laut TCS-Verkehrsinformationen war die Hauptstrasse mehrere Stunden lang gesperrt. Der Verkehr staute sich in beiden Richtungen.

Schuld waren Bäume, die auf die Fahrbahn gestürzt waren und sie blockierten. In der Folge wendeten nicht nur einige Lenker ihre Autos und Personenwagen und machten einen Umweg, um ans Ziel zu kommen. Mittlerweile ist die Sperrung der Hauptstrasse wieder aufgehoben worden. Laut TCS-Verkehrsinformationen staut sich der Verkehr auch nicht mehr.