Ihre Antworten werden in diesem Fall entscheidend sein: Die beiden forensischen Psychiater Josef Sachs (Foto) und Elmar Habermeyer haben Thomas N. in den letzten Monaten mehrmals getroffen, alle Akten studiert und unabhängig voneinander zwei Gutachten abgegeben. Von diesen Berichten und den Befragungen, die das Gericht am ersten Prozesstag mit den Psychiatern durchführen wird, verspricht man sich Klarheit darüber, ob bei N. eine psychische Störung vorliegt. Dies wird entscheidend sein, wenn es um die Frage geht, ob N. verwahrt werden soll.

Sowohl Sachs als auch Habermeyer sind Koryphäen auf dem Gebiet. Sachs trat 2015 nach 25 Jahren an der Psychiatrischen Klinik Königsfelden als Chefarzt in den Ruhestand. In der Bevölkerung ist er vor allem bekannt, weil er für Zeitungen und Fernsehstationen häufig aktuelle Ereignisse aus psychiatrischer Sicht einschätzt.

Habermeyer ist seit 2009 Direktor der Forensischen Psychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Zuvor war der Deutsche an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Rostock tätig gewesen. Am deutschen Bundesgerichtshof war er Mitglied der Arbeitsgruppe, die die Mindeststandards zur Begutachtung der Schuldfähigkeit und Kriminalprognose erarbeitete.

