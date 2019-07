Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, befand sich ein Ehepaar aus der Region im See, wobei die Frau voraus schwamm. "Einige Minuten später stellte sie fest, dass ihr 74-jähriger Mann nicht mehr zu sehen war."

Die Suche wird am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Betroffen ist auch das Strandbad Beinwil am See. Gemäss Facebook-Mitteilung des Strandbades blieb es am Donnerstagmorgen «aufgrund der Nähe des Unglücksortes» geschlossen. Gemäss einer zweiten Facebook-Mitteilung öffnet es um 14 Uhr. Das Strandbadcafé dagegen sei, wie ein Leserreporter schreibt, geöffnet.