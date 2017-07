Einem Autofahrer schien ein verlassenes Motorrad in einer Wiese neben der Ammerswilerstrasse zwischen Dintikon und Ammerswil verdächtig. Der Lenker alarmierte deshalb die Polizei. Letztere fand dann das stark beschädigte Motorrad ohne Kontrollschild vor. Der Unfallfahrer hatte ausserdem seine Handschuhe zurückgelassen.

Die Spuren deuten darauf hin, dass der Lenker in Richtung Dintikon unterwegs war. In einer Linkskurve kam er wohl von der Strasse ab und stürzte. Die ersten Ermittlungen der Kantonspolizei waren erfolglos. Weil das Motorrad nicht eingelöst ist besteht die Möglichkeit, dass es entwendet wurde. Die Mobile Polizei in SChafisheim sucht nach Augenzeugen.

