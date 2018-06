Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 14.15 Uhr auf der Seetalstrasse in Seon. Auf dem Weg in Richtung Lenzburg wollte ein 30-jähriger Autofahrer nach links in die Talstrasse einbiegen.

Dabei übersah er das Rotlicht der angrenzenden Bahnlinie und auch den Zug, der in diesem Augenblick von Lenzburg kam. Der Triebwagen streifte daraufhin die Front des Renaults.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Zugskomposition wurde nur gering beschädigt, am Auto hingegen entstand Totalschaden. (cki)

Aktuelle Polizeibilder: