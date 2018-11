Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr wurde eine 54-jährige Fussgängerin an der Aarauerstrasse in Lenzburg, auf dem Vorplatz des Fahrradgeschäfts Hartmann, von einem Rollerfahrer von hinten angefahren. Der bisher noch unbekannte Fahrer des roten Rollers fuhr nach der Kollision weiter.

Die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) sucht nun den Fahrer. Der etwa 30-jährige Mann trug keinen Helm, scheint aber nach ersten Ermittlungen mit dem nahen Zweiradgeschäft nichts zu tun zu haben. (AZ)

