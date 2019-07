Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, befand sich ein Ehepaar aus der Region im See, wobei die Frau voraus schwamm. "Einige Minuten später stellte sie fest, dass ihr 74-jähriger Mann nicht mehr zu sehen war."

Die Suche wird am Donnerstagmorgen, in der Nähe des Strandbades, fortgesetzt. Gemäss Facebook-Mitteilung des Strandbades Beinwil am See bleibt dieses heute Vormittag geschlossen.

Auch mehrere AZ-Leser berichten von der Suche. "Ein Heli flog zirka 10 bis 20 Meter über Boden vor der Badi in Beinwil", schreibt einer. Die Suchscheinwerfer seien auf den See gerichtet gewesen. Ein anderer Leser berichtet davon, dass der Heli mehrmals zum See und wieder weggeflogen sei. (pz)