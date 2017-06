Am frühen Mittwochmorgen brach in einer Liegenschaft am Waldeck in Rupperswil ein Brand in einem Gartenschuppen aus. Gegen sechs Uhr morgens bemerkten Anwohner und bald auch die Eigentümer, dass das Gebäude in Flammen stand. Der Schuppen wurde von den Eigentümern als Schlosserei genutzt. Aus diesem Grund befand sich im Innern des Gebäudes auch eine Propangas-Flasche, die wegen der grossen Hitze mit einem lauten Knall explodierte.

Zwar rückte die Feuerwehr Rupperswil-Auenstein mit einem Grossaufgebot aus und konnte den Brand rasch löschen, allerdings wurde das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen.

Der Schaden beläuft sich gemäss Angaben der Kantonspolizei auf mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.