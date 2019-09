Am Montagmorgen, als der Feuerwehr Beinwil am See das neue Brandlöschfahrzeug geliefert wurde, verschwendete Kommandant Sébastien Stoessel keinen Gedanken daran, dass er keine zwölf Stunden später ausrücken würde. Stoessel wurde vom Alarm um 19.30 Uhr überrascht, als er mit vier Feuerwehrleuten im Feuerwehrlokal Material von bisherigen aufs neue Fahrzeug umlud. «Es ist dann sehr schnell gegangen, als der Alarm losging», sagte er am Dienstagnachmittag.

Das Gebäude des Leuchtreklamenherstellers Neon Bächli AG an der Müseigenstrasse stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. «Es gab eine extrem gigantische Rauchentwicklung mit riesigen Flammen», so Stoessel. Die Löscharbeiten waren aufwändig. Die Feuerwehren Boniswil-Hallwil, Birrwil und Oberwynental eilten zu Hilfe. Während der ersten Nachthälfte standen über hundert Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten laut Kommandant Stoessel bis kurz nach Mitternacht.