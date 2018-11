Es war ein Horrorunfall: An einem Montagabend vor einem Jahr verlässt die 19-jährige Elida Osmani bei der Berufsschule Lenzburg den Bus. Die junge Frau aus Mazedonien, die bei der Migros in Zürich eine Lehre als Verkäuferin macht, will über die Hendschikerstrasse. Ein Autofahrer hält vor dem Fussgängerstreifen an, der über eine Insel in der Mitte auf die andere Seite führt. Auf der zweiten Hälfte geschieht nun das Drama: Elida wird von einem silberfarbenen Volvo erfasst und meterweit weggeschleudert.

«Es war dunkel und regnete. Ich sah die Frau nicht. Ich bremste erst, als es knallte», zitierte der «Blick» den Unfallfahrer, einen heute 81-jährigen Zahnarzt. Sie sei mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe aufgeschlagen. Mit schweren Kopfverletzungen wird Elida ins Kantonsspital Aarau gebracht. Sie stirbt in der Nacht.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Rentner. "Das Verfahren ist bei der Staatsanwaltschaft weit fortgeschritten", sagt Mediensprecherin Fiona Strebel. Wann es abgeschlossen wird und zur Anklage kommt, könne sie aber noch nicht sagen. Die Verfahrensdauer von über einem Jahr sei für einen solchen Fall nicht ungewöhnlich. "Zum Beispiel wurde ein verkehrstechnisches Gutachten in Auftrag gegeben, das mehrere Monate in Anspruch nahm. Weiter haben wir in jedem Verfahren verschiedene Verfahrensbeteiligte mit Verfahrensrechten, also dem Recht, zum Beispiel Fristerstreckungsgesuche oder Beweisanträge zu stellen." Zum Inhalt des Gutachtens könne sie wegen des laufenden Verfahrens nichts sagen.