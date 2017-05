Keine Auskunft gab Strebel dazu, wieviele Gutachten konkret vorliegen. Zwei unabhängige Gutachten sind notwendig, damit ein Gericht gegen einen Täter eine lebenslängliche Verwahrung aussprechen kann. Der Mann muss wegen mehrfachen Mordes mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe rechnen.

In einem Aarauer Café verhaftet

Der Mordfall von Rupperswil gilt als eines der grausamsten Verbrechen, die in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz begangen wurden.

Der damals 33-Jährige, der in der Nähe des Tatorts wohnte, hatte sich am 21. Dezember 2015 Zutritt zum Haus einer Familie verschafft und vier Personen in seine Gewalt gebracht. Zuletzt tötete er die Geiseln, indem er ihnen die Kehle durchschnitt.

Der Schweizer wurde am 12. Mai in Aarau in einem Café am Rande der Altstadt im Rahmen einer grossangelegten Aktion und nach aufwendigen Ermittlungen verhaftet. Einen Tag später informierten die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau die Öffentlichkeit über den Ermittlungserfolg.