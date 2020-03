«Die anderen kommen nach Hause, warum wir nicht?» Zwei Seetalerinnen auf Fuerteventura gestrandet

«Mich enttäuscht die Auskunft der Schweizer Botschaft in Madrid und des EDA in Bern. Bei den Deutschen scheint das viel besser zu funktionieren. Die anderen kommen nach Hause, warum wir nicht?» Das erklärt Susanne Petrecca aus Meisterschwanden. Sie gehört zusammen mit ihrer 75-jährigen Mutter Christine Gehrig zu den Schweizern, die im Ausland gestrandet sind.

In Fuerteventura, wo sie eine Woche Ferien verbringen wollten und am Samstag mit Easy Jet hätten heimfliegen sollen. Im schlimmsten Fall werden sie erst am 31. März, also in anderthalb Wochen, mit «Easy Jet» heimkommen können. Und, wo sie ab Sonntag schlafen werden, wissen sie im Moment noch nicht. Denn ihr Hotel «Marina Playa Suites» in Esquinzo im Süden der Insel schliesst am Sonntag.