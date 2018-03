Nun ist klar, mit welcher List Thomas N. ins Haus der Familie Schauer kam. Er gab sich gegenüber Carla Schauer als Mitarbeiter des Schulpsychologen Dienste aus. Das geht aus der Anklageschrift hervor, welche die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen verschickt hat. Zudem, dass er den sexuellen Missbrauch mit dem jüngsten Opfer filmte und bereits eine Liste mit potenziellen weiteren Opfern führte.

Ursprünglich hatte er, der um seine pädophile Neigung wusste, beabsichtigt, den 13-jährigen Davin Schauer auf dem Schulweg zu entführen. Doch irgendwann reifte bei ihm die Idee, sich mit einer List Zugang zum Haus der Familie zu verschaffen.

In der Anklageschrift wird minutiös beschrieben, wie die Tat ablief. Die List war äusserst heimtückisch: Am Morgen des Tattages ging er zwischen 5.30 und 6 Uhr mit seinen beiden Hunden spazieren und kam am Haus der Familie Schauer vorbei. Obwohl er dort ein weisses Auto stehen sah, das gemäss seiner Vermutung dem Freund von Carla Schauer gehörte, entschloss er sich zur Tat. Dazu nahm er seinen gepackten Rucksack mit. In diesem befanden sich 6 Flaschen Fackelöl, Kabelbinder, ein Messer, ein elektrischer Anzünder, Klebeband, Handschuhe, ein Mundschutz und Sexspielzeug.

Auf dem Weg zum Haus kam ihm ein weisses Auto entgegen, es war vermutlich jenes des Lebenspartners von Carla Schauer. Zwischen 7.30 und 8 Uhr klingelte er an der Haustür.

Carla Schauer öffnete ihm. Er zeigte ihr einen gefälschen Brief der Kreisschule Buchs-Rohr, wo ihr Sohn Davin zur Schule ging. Er gab sich nun als Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes aus und gab an, dass an dieser Schule ein Mädchen bis zum Suizid gemobbt worden sei und Davin Schauer dran beteiligt gewesen sei. Er müsse nun mit ihr darüber sprechen.

Carla Schauer war fassungslos. Sie bat ihn ins Haus und bot ihm einen Kaffee an. Nach einem 20-minütigen Gespräch mit Thomas N. weckte sie ihren Sohn Davin. Nun unterhielt sich Thomas H. mit diesem. Wenig später holte er aus seinem Rucksack ein langes Messer und hielt es dem 13-Jährigen an die Kehle. In der Folge erpresste er die Mutter, Geld zu holen, worauf er die vier Morde beging.

Bei den Opfern des brutalen Vierfachmordes handelt es sich um Carla Schauer (†48), ihre beiden Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie um die Freundin des älteres Sohnes, Simona F. (†21). Der Täter verging sich am jüngeren Sohn. Ein vorsätzlich gelegter Brand im Haus sollte die Spuren verwischen.

Er bedrohte den 13-jährigen Sohn und zwang die Frau, ihren 19-jährigen Sohn und dessen 21-jährige Freundin zu fesseln und zu knebeln. Auch der jüngere Sohn wurde danach gefesselt.

Dann verlangte der mutmassliche Täter von der Frau, dass sie Geld beschafft. An Bankomaten in Rupperswil und Wildegg hob sie rund 1000 Euro und 10'000 Franken ab. Nach der Rückkehr ins Haus wurde auch die Frau gefesselt.

Danach verging sich der Mann gemäss Staatsanwaltschaft am jüngeren Sohn und filmte die Tat. Zuletzt tötete der Täter seine Geiseln, indem er ihnen die Kehle durchschnitt. Er zündete die Opfer mit Brandbeschleuniger an und verschwand unerkannt aus dem Haus. Die Tötungen und die Brandlegung waren von Anfang an geplant.

Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte nie gefunden werden. Der Beschuldigte gab an, er habe das Messer unmittelbar nach der Tat in Geschenkpapier eingewickelt und in der Stadt Aarau in einem öffentlichen Abfalleimer entsorgt.

Anklage wegen vierfachen Mordes

Der heute 34-jährige Thomas N. wird wegen mehrfachen Mordes mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer Verwahrung angeklagt. Der Schweizer ist auch wegen mehrfacher räuberischer Erpressung, mehrfacher Geiselnahme, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, mehrfacher sexueller Nötigung, Brandstiftung sowie mehrfacher strafbarer Vorbereitungshandlungen angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Angeklagten zudem der mehrfachen Pornografie. Die Untersuchungsbehörden fanden auf den beschlagnahmten elektronischen Geräten des Mannes umfangreiches kinderpornografisches Material. Dieses hatte er aus dem Internet heruntergeladen. Es gibt laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise darauf, dass sich der Beschuldigte vor der Tat in Rupperswil jemals in sexueller Absicht einem Kind genähert hat.

Thomas N. wurde am 12. Mai 2016 – 146 Tage nach dem Gewaltverbrechen – im Starbucks im Zentrum von Aarau verhaftet. Zwei Stunden nach der Verhaftung war der Mann eindeutig mittels Fingerabdruck mit der Tat in Verbindung gebracht worden.

Bei der ersten Einvernahme gestand er den Vierfachmord. Der Mann wurde nach seiner Verhaftung im Gefängnis zunächst während Monaten rund um die Uhr überwacht, um einen Suizid zu verhindern.

