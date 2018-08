«Er starb in den Ferien in einer verhängnisvollen Meeresströmung», schrieben die Angehörigen in den Todesanzeigen, die gestern und heute erschienen sind.

Rico A. Seiler (47) ist am Donnerstag, 2. August, auf Teneriffa, einer der Kanarischen Inseln, nicht vom Schwimmen zurückgekehrt. Später wurde sein Leichnam gefunden.

Die Beerdigung findet am übernächsten Montag in Lenzburg statt. Rico A. Seiler ist als Lehrersohn in Möriken aufgewachsen. Er war Mitglied des Vorstandes der Offiziersgesellschaft Lenzburg. Seiler arbeitete als Arzt in der Nordwestschweiz. (uhg)