Zu schnell und mit fast 2 Promille intus: BMW-Lenker fährt auf A3 in einen Tesla

Am Sonntagmorgen, zirka 5.15 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Russe mit massiv überhöhter Geschwindigkeit mit seinem BMW auf der Autobahn A3 in Richtung Basel, als er Höhe Brugg einem Tesla auffuhr und diesen in die Mittelleitplanke schob. «Wie durch ein Wunder wurde keiner der Beteiligten verletzt», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von umgerechnet 1.9 Promille. Zur Abklärung des Verdachts auf Fahren unter Drogen- und Alkoholeinflusses hat die zuständige Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach beim Unfallverursacher eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Die Kantonspolizei hat dem Unfallverursacher den Führerausweis auf der Stelle aberkannt. Der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt. (kpa)

Die Polizeibilder vom Oktober 2020: