Kurz vor dem Valentinstag hat die Online-Partnerbörse Parship bei Singles in der Schweiz nachgefragt. Wünschen sie sich eine Partnerin oder einen Partner? Wenn ja, wo suchen sie ihr Liebesglück?

1510 Personen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren haben bei der Umfrage teilgenommen. Dabei zeigt sich: In den Kantonen Aargau und Solothurn – die in der Auswertung mit «Mittelland» zusammenfasst sind – leben neben der Region Bern schweizweit am wenigsten Singles. 31 Prozent gegenüber 36 Prozent in der ganzen Schweiz. Die meisten Alleinstehenden leben im Raum Zürich.

Nicht nur ein Merkmal teilen die Singles im Mittelland mit jenen aus Bern: In beiden Regionen sehnen sie sich am stärksten nach einer neuen Partnerschaft. Gemäss der Umfrage von Parship weisen 52 Prozent der Befragten in den Kantonen Aargau und Solothurn einen «sehr ausgeprägten» Wunsch danach auf. Gesamtschweizerisch liegt der Wert bei 44 Prozent.

Jeder dritte Single aus dem Mittelland sucht aktiv nach einer Partnerin oder einem Partner. Dies vor allem im Ausgang (32 Prozent) und im Internet (32 Prozent).