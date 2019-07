Ein regelrechter Chrampf war sie, die Errichtung des 22 Meter hohen Sonnenbergturms auf der Grenze zwischen dem aargauischen Möhlin und dem basellandschaftlichen Maisprach. Der Verschönerungsverein Möhlin kämpfte jahrelang um finanzielle Zuschüsse, um auf der Anhöhe zwischen den beiden Dörfern einen Aussichtsturm errichten zu können.

Die Theatergesellschaft Zeiningen spendete 1904 50 Franken, der Gasthof Löwen in Möhlin steuerte 300 Liter Bier bei, die man für 60 Franken verkaufte

Doch knapp ein Jahr vor dem geplanten Baustart fehlten immer noch rund zwei Drittel der notwendigen 12 500 Franken für den Turmbau. Erst im allerletzten Moment erbarmten sich die umliegenden Gemeinden dann doch noch, sodass der Sandstein-Turm 1913 errichtet und feierlich eingeweiht werden konnte.

Heute hegt und pflegt der Verein Naturfreunde Möhlin den Turm. Die 132 Leserwanderinnen und -wanderer, die am Mittwochabend bei schönstem Sommerwetter auf ihrer Etappe von Maisprach nach Rheinfelden am Turm vorbeikamen, genossen die schöne Aussicht. Das «Turmstübli» hat aber leider nur am Sonntag geöffnet.