«Um 22.20 Uhr hat der Polizist einen Schuss aus der Maschinenpistole abgegeben und so den mit Luft gefüllten Pfropfen in der Kanalisation entfernen können», schildert Stefan Wettstein, Chef der Regionalpolizei Zofingen, den auch für ihn speziellen Einsatz vom Dienstagabend am Eisengrubenweg in Zofingen.

Ein Blick zurück: Eine Spezialfirma war an der Kreuzung Obere Mühlemattstrasse/Eisengrubenweg mit Sanierungsarbeiten an der Kanalisation beschäftigt. Mit einem sogenannten «Ballon», einem mit Luft gefüllten Gummipfropfen, dichteten sie die Abflussleitung ab. Weil aufgrund der starken Regenfälle plötzlich vielmehr Wasser aus den Zuflussrohren kam, verklemmte es den «Ballon» und füllte den Schacht.

Es kam zu Rückstau in den Leitungen. Dies führte dazu, dass unzählige Keller entlang von Eisengrubenweg, Ulmenweg, Erlenweg, der Zelglistrasse, dem Haselweg und am Naglerbach überschwemmt wurden. Die Stützpunktfeuerwehr Zofingen, unterstützt von den Corps aus Oftringen und Strengelbach, waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Mit vereinten Kräften wurden versucht, den Pfropfen aus der Leitung zu entfernen. Vergeblich.