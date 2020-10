Vermisstmeldung: Wer hat Hans Gerd Deschler (94) gesehen?

In Begleitung seiner Ehefrau weilte Hans Deschler am Donnerstagmorgen im Einkaufszentrum. Etwa um 10 Uhr entfernte er sich unbemerkt zu Fuss. Seiter konnte er nicht auffindbar gemacht werden. Die Angehörigen meldeten den Mann am frühen Nachmittag als vermisst.

Bereits am Donnerstag wurden verschiedene Suchmassnahmen ausgelöst. Sie blieben ohne Erfolg und mussten am Abend eingestellt werden. Die Suche wurde am Freitag mit Polizeihunden und einem Polizeihelikopter fortgesetzt.

Weil vom Vermissten weiterhin jede Spur fehlt, bittet die Polizei um Hinweise. Personen, welche Hans Deschler gesehen haben oder antreffen, werden gebeten, sich sofort mit der Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) in Verbindung zu setzen.