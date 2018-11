Eine 49-Jährige fuhr am Mittwochabend um 17.50 Uhr auf der Aarburgerstrasse in Zofingen in Richtung Oftringen. Sie war in einem schwarzen Subaru mit Pferdetransportanhänger unterwegs. Auf Höhe der Apotheke kam es aus noch nicht restlos geklärten Gründen zur Kollision mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Fahrradfahrer.

Der 61-jährige Velofahrer stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin setzte vorerst ihre Fahrt fort und meldete sich wenig später bei der Polizei. Der Unfallhergang konnte noch nicht geklärt werden, da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Aussagen machen.

Die Kantonspolizei, Stützpunkt Unterkulm (Telefon 062 768 55 00) such daher Zeugen.

