Neun freie Stellen waren am Donnerstag auf der Website von GE Schweiz ausgeschrieben. Unter dem Titel «Ihre Möglichkeiten bei GE in der Schweiz» sucht die Firma beispielsweise Elektrotechniker. Für den Standort Baden werden indes nur zwei Praktikumsstellen angeboten. Das mag Zufall sein, doch der Abbau bei General Electric trifft den Hauptsitz am stärksten.

Von den 1400 Stellen, die GE laut einer Mitteilung vom Donnerstag in der Schweiz streicht, fallen allein 1100 in Baden weg. In Birr gehen 250 Jobs verloren, in Oberentfelden sind 50 Mitarbeiter betroffen.

«Dieser Massenabbau ist ein harter Schlag für den Industrie- und Wirtschaftskanton Aargau», sagt Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann. Die beiden GE-Manager Joe Mastrangelo und Scott Strazik hatten Hofmann am Donnerstagmorgen persönlich über die Stellenstreichungen informiert. Der Regierungsrat bedauert zutiefst, «dass GE aufgrund der Marktsituation im Turbinengeschäft und des weltweiten Spar- und Restrukturierungsprogramms so drastische Massnahmen ergreift».