Während fast drei Stunden waren in der Nacht auf Mittwoch Teile des Mondes verdunkelt – und wie immer wenn sich am Himmel etwas tut, zog es auch in dieser Nacht Hobby-Fotografinnen und Fotografen an die frische Luft. Das Resultat sind viele tolle Fotos, von denen manche glücklicherweise auch unsere Redaktion erreichten. Vielen Dank dafür!

Wir haben Ihnen eine Auswahl der schönsten Bilder aus unserer Region zusammengestellt. Weiter unten finden Sie die Fotos der partiellen Mondfinsternis aus weiteren Teilen der Schweiz und Europa.