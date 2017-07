Ein heftiges Gewitter war am Sonntagabend über Zürich und die angrenzenden Gemeinden hereingebrochen. Am Zürichberg wurden in weniger als zwei Stunden 27 Millimeter Regen gemessen, in Opfikon waren es rund 25 Millimeter.

Die gleiche Gewitterzelle hatte eine Stunde früher im Entlebuch starken Regen gebracht. In Flühli LU fielen in weniger als 60 Minuten fast 35 Millimeter Niederschlag. Am Sonntagnachmittag war das Waadtland von heftigen Gewittern betroffen.