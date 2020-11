Trotz brutalem Mord von Rupperswil: Der Bundesrat lehnt eine Verschärfung der harten Strafen ab

Am Montag, 21. Dezember 2015, kam es in Rupperswil AG zu einem der grauenvollsten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte. Der damals 31-jährige Thomas N. aus Rupperswil ermordete in einem Einfamilienhaus eine 48-Jährige, ihre beiden Söhne sowie die Freundin eines Sohnes.

Das Bezirksgericht Lenzburg verurteilte den Täter am 16. März 2018 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe, ordnete eine ordentliche Verwahrung sowie vollzugsbegleitend eine ambulante Therapie an. Im Dezember 2018 wurde anlässlich der Berufungsverhandlung vor dem Aargauer Obergericht erneut eine ordentliche Verwahrung ausgesprochen.