Temposünder: Aargauer Polizei erwischt sechs Fahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit

In Nussbaumen (Obersiggenthal) wurden am Samstag ein Motorradfahrer und ein Automobilist mit je 115 km/h gemessen werden. Die beiden Lenker, ein 59-jähriger Schweizer und ein 19-jähriger Algerier wurden von der Polizei gestoppt und zur Anzeige gebracht. Wie die Kantonspolizei am Montag meldet, ist auf diesem Streckenabschnitt im Ausserortsbereich die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt.

Am Sonntag erwischte die Polizei einen Motorradlenker, der in Vordemwald mit 119 km/h fuhr.

Der 31-jährige Schweizer konnte gestoppt und verzeigt werden.

Am gleichen Tag kam das Lasermessgerät in Reinach im Innerortsbereich zum Einsatz. Die Kantonspolizei stoppte drei Fehlbare. Ein Motorradfahrer, ein 23-jähriger Schweizer war mit 87 km/h unterwegs (anstelle der erlaubten 50 km/h.) Die Kantonspolizei stoppte ihn und nahm ihm den Führerausweis umgehend ab.

Eine Autofahrerin sowie ein Autofahrer wurden mit 80 bzw. 78 km/h erfasst. Sie wurden angehalten und verzeigt. (az)