Ein junger Mann mit zarter Haut

Ein Stockwerk tiefer haben wir mehr Glück. Voser stösst auf paranormale Aktivitäten: «Hier. Ich habe einen Namen im Kopf», sagt sie, als wir vor der Studierstube der Burg stehen. Geisterjäger Tom Frei erklärt: «Anita spürt die Anwesenheit von Geistwesen und sieht ihre Gestalten.» Ich spüre, ausser meinen tauben Fingern, nichts.

Voser fängt an, von einem jungen Mann im Nachthemd zu erzählen. Er sei klein, habe zarte Haut und stehe direkt neben ihr. Die zwei Geisterjäger machen sich einsatzbereit. Aus den Koffern holen sie allerlei Apparaturen: Ein rundliches Gerät mit Antenne stellen sie in der Mitte der Stube auf. Es misst Magnetfelder und sollte ein Geist in der Nähe sein, schlägt es Alarm. Kaum eingeschaltet, fängt es an zu piepsen. «So schnell gings noch nie», meint Geisterjäger Frei. Ein gutes Zeichen. Anita Voser fängt an, den Raum zu fotografieren: «Damit wir später Veränderungen besser feststellen können.»

Denn manchmal würden die Geister Gegenstände verschieben und auch an merkwürdigen Schatten könne man die Wesen identifizieren. Damit sie die Resultate selbst nicht verfälschen, sind die Geisterjäger mit Körperkameras ausgerüstet. «Später werden wir das gesamte Material sichten und auswerten», erklärt Tom Frei. Als sich die Ghosthunters eingerichtet haben, nehmen wir auf dem Boden des Raums Platz. Das Licht wird ausgemacht, Schlosswart Jakob steht im Türrahmen und schaut zu. Er hat schon einige Geisterjäger im Schloss empfangen und auch selbst paranormale Erfahrungen gemacht (siehe Artikel unten). In der Dunkelheit fängt die Fantasie an, Streiche zu spielen: Man sieht verdächtige Schatten, die Gesichter porträtierter Personen an den Wänden verwandeln sich in Fratzen – und dann gilt es ernst.

«Von den Bergen gestossen»

Tom Frei schaltet zwei Aufnahmegeräte ein und stellt sich den Geistern vor: «Hallo. Wir wollen Kontakt mit dir aufnehmen. Wie heisst du? Wie lange bist du schon hier? Melde dich doch bitte.» Im Raum ist es mucksmäuschenstill. Ein paar Minuten führt der Geisterjäger einen Monolog, danach hört er das Band ab. Ein seltsames Stöhnen ist darauf zu hören. Ein Geist? Wir wissen es nicht – noch nicht. Anita Voser soll Aufschluss bringen. Kollege Frei verbindet der Geisterjägerin die Augen und setzt ihr Kopfhörer auf, die mit einer Art Radio verbunden sind. «Sie hört jetzt nur weisses Rauschen. Das Geistwesen kann aber über das Gerät kommunizieren und Anita gibt die Wörter weiter», erklärt er.

Wir warten. Die Spannung droht abzufallen, bis Voser plötzlich anfängt zu sprechen: «Sieben, Gottlieb, Gödu, Mann, Grabstelle.» Die ersten Worte aus dem Jenseits. Tom Frei unterhält sich via Voser mit einem Geist, der Gottlieb genannt wurde. Es ist der Mann im Nachthemd, den die Voser vorher gesehen hat. «Gödu» erzählt, dass er 22 Jahre alt gewesen sei, als er starb. Sein Tod war nicht freiwillig. Er wurde von den «Bergen gestossen». Früher habe Gottlieb in Aarau gearbeitet und mit Ordnern zu tun gehabt. Frei fragt weiter, wo er begraben und wie lange er schon tot sei, doch «Gödu» hat keine Lust mehr, über sich zu reden. Viel lieber zieht er über einen anderen Geist her – Louise, eine Haushälterin: «Sie esch breit und blöd!».

Gottlieb teilt uns noch ein paar Worte mit, die keinen Sinn ergeben. Dann herrscht Funkstille. Voser nimmt Augenbinde und Kopfhörer ab. «Er hatte eine feine Stimme», sagt sie. Tom Frei macht das Licht wieder an. Die beiden scheinen nicht beeindruckt zu sein, gerade mit einem Toten gesprochen zu haben. Ihr Vorgehen wirkt so technisch und professionell – als wäre ein Plausch mit einem Geist das normalste der Welt.

Wir probieren, im restlichen Schloss weitere Wesen aufzuspüren, doch mit uns will niemand kommunizieren: «Es ist ruhig», stellt Geisterjäger Frei fest. «Zu ruhig.» Wieder so ein Horrorfilm-Satz. «Wie wir Menschen haben auch Geister einen eigenen Willen. Wenn sie nicht wollen, zeigen sie sich nicht.» Nach der Tour sitzen wir wieder in der Küche der Burg. Und vielleicht hat Gottlieb neben uns Platz genommen und Haushälterin Louise steht am Herd.