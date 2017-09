Der Angeklagte Thomas N. hatte am 21. Dezember 2015 in einem Einfamilienhaus in Rupperswil Carla Schauer (†48), ihre Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie dessen Freundin (†21) ermordet und den Tatort angezündet. Im Mai 2016 wurde der heute 34-jährige Täter von der Polizei gefasst. Er legte gemäss der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau noch am gleichen Tag ein Geständnis ab.

Ergänzend zu den Ausführungen, die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft an der Medienkonferenz vom Mai 2016 gemacht hatten, hält die Staatsanwaltschaft fest: Es hat keine Hinweise auf eine weitere in die Tat involvierte Person gegeben. Auch habe niemand vom Vorhaben gewusst. Der Beschuldigte sei wohl ein Einzeltäter.

Tatwaffe in der Stadt Aarau entsorgt

Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte nie gefunden werden. Der Beschuldigte

gibt an, er habe das Messer unmittelbar nach der Tat in Geschenkpapier eingewickelt und in der Stadt Aarau in einem öffentlichen Abfalleimer entsorgt.