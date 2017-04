Passanten beobachteten am späten Freitagabend, wie mehrere Jugendliche beim Hallenbad an der Pfisterstrasse in Baden randalierten. So warfen diese grosse Steine gegen das Glasdach des Veloständers und zertrümmerten dadurch die Scheiben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Als sich die aufgebotene Patrouille der Stadtpolizei Baden näherte, rannten die Unbekannten davon. Zusammen mit Patrouillen der Kantonspolizei fahndete die Polizei nach den Flüchtigen. Diese blieben jedoch verschwunden. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen nach der Täterschaft aufgenommen, wie sie mitteilt.