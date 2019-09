Eine, die lieber Musikerin und nicht Influencerin genannt werden will, ist die 20-jährige Tina Umbricht aus Gontenschwil. Ihr Name mag auch für jene, die nicht auf Instagram aktiv sind, ein Begriff sein. 2015 ging die damals 15-Jährige zur Castingshow «Deutschland sucht den Superstar (DSDS)». Zum Sieg reichte es ihr knapp nicht aus, aber ihre Leidenschaft fürs Singen behielt sie. Nach «DSDS» schoss ihre Followeranzahl auf Instagram in die Höhe.

Mit ihren 17 400 Abonnenten teilt sie einmal wöchentlich Videos ihres Gesangs. Mehr zu posten liege momentan nicht drin, sagt Tina Umbricht. «Ich will mich auf meine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau konzentrieren.» Die Lehre schliesst sie bald ab.

Tina Umbricht setzt sich für mentale Gesundheit ein

Neben der Musik liegt Tina Umbricht noch ein weiteres Thema sehr am Herzen: mentale Gesundheit. «Ich möchte auf Instagram die Message verbreiten, dass Depressionen endlich als Krankheit anerkannt werden sollen», sagt sie.

Umbricht hat selbst Erfahrungen mit Depressionen gemacht. «Ich will auch klarmachen, dass nicht jeder Influencer, der sein perfektes Leben auf Instagram postet, auch ein perfektes Leben hat.»