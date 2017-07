Dem widerspricht die Geschäftsführerin der Stiftung, Züsi Born. «Wir haben alle Einzelfälle durch einen auf Arbeitsrecht spezialisierten Juristen beurteilen lassen. Unser Vorgehen ist korrekt.» Sie stellt aber nicht in Abrede, dass die vergangenen Monate für das Frauenhaus-Team schwierig gewesen seien. Zeitweise seien für die Betreuungsarbeit, die rund um die Uhr erbracht werden muss, nur gerade vier Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestanden, die sich abwechseln und die Nachtschichten aufteilen mussten.

Born erklärt dies mit krankgeschriebenen Angestellten sowie offenen Stellen, die inzwischen vergeben wurden, weshalb ab September wieder alle 17 Stellen besetzt seien. Das Team der Betreuerinnen werde personell verstärkt, um die Lage zu normalisieren. Die Arbeitspläne seien tatsächlich zu spät verschickt worden, räumt die Geschäftsführerin ein. Dieser Missstand sei inzwischen aber behoben worden. Auch die Entschädigung von 50 Franken pro Nachtdienst sei zu gering, werde aber mit dem Personalreglement in der zweiten Jahreshälfte angepasst.

Die letzte Zeit habe dem Frauenhaus-Team viel abgefordert, sagt Born. «Wir sind alle müde.» Der Grund für die intensive Zeit liege in der Reorganisation, die dem Frauenhaus aus einer «existenziell bedrohlichen Situation» helfen soll, wie es in einem Schreiben der Stiftung heisst. Wie kritisch die finanzielle Lage des Frauenhauses ist, zeigt die Höhe des Defizits: 260 000 Franken fehlten der Stiftung Ende letzten Jahres. Züsi Born erklärt dies mit der tiefen Belegung der zwölf vorhandenen Plätze im zweiten Halbjahr. Wie viele Opfer häuslicher Gewalt Schutz suchen im Frauenhaus, schwankt stark.

Tagespauschalen vom Kanton erhält die Stiftung nur für belegte Plätze, die Löhne der Mitarbeiterinnen müssen trotzdem bezahlt werden. Gespräche über höhere Beiträge liefen zwar, doch ohne Reorganisation wäre es nicht gegangen, sagt Born. 100 000 Franken sollen dadurch pro Jahr eingespart werden, dazu tragen auch die angeordneten Pensenreduktionen bei. «Wir können die Stiftung nicht finanziell ausbluten lassen, sonst gibt es das Frauenhaus irgendwann nicht mehr.»

Arbeitsinspektorat im Einsatz

Die Gruppe der Mitarbeiterinnen vermutet, dem Frauenhaus entgehe selbst verschuldet viel Geld. Die Leitung habe wiederholt einen Aufnahmestopp angeordnet. «Wie ein Hotel, das leere Zimmer nicht vermietet», sagt eine der Frauen. Fehle doch das Personal, da freie Stellen nicht besetzt worden seien. Geschäftsführerin Born erklärt die Massnahme mit der derzeitigen Umbruchphase. «Ein Aufnahmestopp macht niemandem Freude, doch nur so können wir zurzeit die Qualität der Betreuung sicherstellen.» Born betont, Frauen in Not würden nicht sich selbst überlassen, sondern an ein ausserkantonales Frauenhaus verwiesen.

Doch die Argumente der Leitung lassen die Kritik einiger Mitarbeiterinnen nicht verstummen: «Wir sind um den Schutz und um die professionelle Begleitung der Opfer häuslicher Gewalt bemüht. Dazu sind gute Arbeitsbedingungen unabdingbar.» Der Stiftungsrat komme dem Wunsch nach einer konstruktiven Diskussion nicht entgegen. Diese Woche wird nun das kantonale Arbeitsinspektorat die Zustände im Frauenhaus untersuchen.

