«Freitag, 2. November 2018. 12.50 Uhr. Bundesplatz Bern. Frau Humbel verlässt das Bundeshaus, roter Mantel, in der linken Hand einen Rollkoffer. Sie geht in der Schauplatzgasse 16 ins Restaurant Della Casa. Sie setzt sich zu einem Mann und einer Frau an den Tisch. Sie essen zusammen. Frau Humbel trinkt ein Glas Rotwein.» Das steht im Protokoll des von der Schweizer Illustrierten angeheuerten Privatdetektivs.

Nationalrätin Ruth Humbel (CVP) gehört zum Befürworter-Komitee zur Änderung des Sozialversicherungsgesetzes. Ihrer Meinung nach habe die effektive Bekämpfung von Missbrauch auch eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Betrüger. Damit Ruth Humbel selbst einmal die Erfahrung des Observiertwerdens machte, liess die Schweizer Illustrierte die Aargauerin während zweier Wochen von einem Detektiven beschatten

Mit einem GPS-Sender beschattet

Dabei beschränkte dieser sich nicht nur aufs reine Verfolgen oder Fotografieren: Er brachte sogar einen GPS-Sender am Auto der CVP-Nationalrätin an und konnte so ihre Fahrten mitverfolgen. In Zukunft wäre dies mit einer richterlichen Genehmigung möglich.

Der Schnüffler heisst Marco Specker: Der 42-Jährige ist schon seit 20 Jahren als Privatdetektiv tätig. Dabei hat er schon vieles erlebt. ««Ein Coiffeur war mal besonders skrupellos. Er war krankgeschrieben und arbeitete 100 Prozent bei der Konkurrenz», sagt er. Doch manchmal hätte er auch Mitleid mit den unter Geldnöten leidenden Leuten, bei denen er «rumschnüffle».