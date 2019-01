Diejenigen, die mich nicht unterstützen wollten oder konnten, möchte ich trotzdem in das Versprechen einbinden, meine ganze Energie und Schaffenskraft in die Aufgabe als Präsidentin zu stecken und mit gebührendem Respekt gegenüber allen demokratischen Parteien und der Regierung zu walten.» Das sagte Grossratspräsidentin Renata Siegrist am Dienstag nach ihrer Wahl in ihrer Antrittsrede.

Sie sprach damit 41 Parlamentarier an. So viele hatten sie nicht gewählt. Siegrists Resultat von 96 Stimmen (von 137) bei einem absoluten Mehr von 69 ist das schlechteste der letzten 15 Jahre (siehe Bildergalerie oben). Seit 2005, als das Parlament auf 140 Mitglieder verkleinert worden ist, hat Vreni Friker (SVP) im Jahr 2013 mit 136 von möglichen 137 Stimmen das beste Resultat erzielt. Beinahe so gut war das Resultat von Kathrin Scholl (SP) mit 128 von möglichen 132 Stimmen im Jahr 2012.

Renata Siegrist mag sich einen Tag nach der Wahl zur Präsidentin nicht damit aufhalten, dass ihr Resultat kein glänzendes gewesen ist. Sie könne darüber stehen, dass sie nicht von allen Grossräten gewählt worden ist, sagt Siegrist nur, «das ist Politik».