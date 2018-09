Im März verhängte das Gerichtspräsidium Bremgarten den Konkurs über die Ärztezentrum Mutschellen AG in Berikon. Am 12. Oktober, sieben Monate später, kommt es nun zur konkursamtlichen Liquidation des Ärztezentrums, das der deutsche Skandalarzt Ingo Malm als Verwaltungsrat 2014 mit einem Aktienkapital von 100'000 Franken gegründet hatte. Die Gemeinschaftspraxis hatte er bereits im Januar schliessen müssen, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen und die Vermieterin die Schlüssel austauschen liess.

Nicht weniger als 292 Posten weist das zu liquidierende Inventar des Ärztezentrums aus: Darunter finden sich vor allem Mobiliar und medizinische Geräte, wie man sie typischerweise in einer Arztpraxis findet, etwa ein Empfangskorpus, Bürostühle und Behandlungsliegen, eine Röntgenanlage, Ultraschall-, Blutgerinnungs- und Chirurgiegeräte, aber auch Gynäkologiestühle oder einen Posten medizinisches Verbrauchsmaterial für 35'000 Franken.

Forderungen in Millionenhöhe

Aeschlimann erwartet aufgrund erster Anfragen, dass sich vor allem Eigentümer von Arztpraxen für das Konkursmobiliar interessieren werden. «Wie bei jeder Liquidation werden aber auch andere Leute da sein», sagt er. Liquidiert wird zwar auch Mobiliar aus Büro und Werkstatt, etwa ein Industriestaubsauger. «Geld bringen werden sicher die medizinischen Geräte», erwartet Aeschlimann. Wie viel, das sei schwierig abzuschätzen. Er dürfe sich dazu aber eh nicht äussern. Auch Marcel Portmann, der zuständige Konkursbeamte von der Amtsstelle in Baden, sagt der AZ, dass er «wegen des laufenden Verfahrens» grundsätzlich nichts zum Thema sagen könne.

Der Aargauer Regierungsrat hatte dagegen in einer Antwort auf einen Vorstoss im Juni geschrieben, dass «laut Auskunft der zuständigen Amtsstelle bereits Forderungen in der Höhe von zirka zwei Millionen Franken angemeldet» wurden. Das war allerdings noch kurz vor dem Schuldenruf. Nach einem solchen erhöht sich der Betrag in der Regel deutlich. Der Ertrag aus der Liquidation wird kaum reichen, um all die Forderungen der Gläubiger zu decken.