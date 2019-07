Es sind massive Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen einen 42-jährigen Aargauer erhebt. «Wir ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Handlungen mit Abhängigen und Pornografie», sagt Mediensprecherin Elisabeth Strebel auf Anfrage.

Vor vier Monaten, am 19. März, wurde der frühere Lehrer festgenommen und für drei Monate in Untersuchungshaft versetzt. Dagegen wehrte sich der Mann mit einer Beschwerde, diese hat das Bundesgericht jedoch abgewiesen, wie aus einem kürzlich publizierten Urteil hervorgeht. Zuvor war schon das Aargauer Obergericht zum Schluss gekommen, die U-Haft sei gerechtfertigt.

Der pädophile Lehrer wurde im März 2013 fristlos entlassen

Wie die Staatsanwaltschaft dem Mann auf die Schliche kam, der früher an Schulen im Bezirk Zofingen und im Kanton Solothurn unterrichtet hatte, ist offen. Fest steht: am 19. März dieses Jahres wurde am Wohn- und Arbeitsort des Lehrers eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Dabei wurde der Mann verhaftet, später gab er laut Entscheid des Obergerichts zu, im Herbst 2018 ein Bild mit kinderpornografischem Inhalt an eine Chatgruppe verschickt und auf seinen EDV-Geräten kinderpornografische Inhalte gespeichert zu haben».

Die weiteren Delikte, die dem Mann vorgeworfen werden, liegen sechs Jahre zurück. Aus dem Entscheid des Obergerichts geht hervor, dass der Lehrer im März 2013 fristlos entlassen wurde. Dies, weil er an einer Schule im Kanton Solothurn, nahe der Aargauer Grenze, ein Verhältnis mit einer damals minderjährigen Schülerin gehabt hatte.