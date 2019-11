Ohne Führerausweis Auto gefahren – Frau verursacht Unfall

Eine 39-jährige Türkin prallte am Dienstagmorgen, um 8.10 Uhr, in Oftringen, bei der Bushaltestelle «Kallernhag/Center A1» aus noch ungeklärten Gründen in das Heck eines Linienbus. Dieser wartete gerade auf den Beginn seiner Tour. Die Automobilistin aus der Region zog sich dabei leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.



Diese stelle daraufhin fest, dass die Autofahrerin trotz Führerausweisentzuges am Steuer ihres Autos sass. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat ein Strafverfahren eingeleitet und ordnete eine Blut- und Urinentnahme an. Der Sachschaden wird auf zirka 20'000 Franken geschätzt.

