Der Petrobras-Skandal, der in Brasilien ein bis heute anhaltendes politisches Erdbeben ausgelöst hat, erreicht nun auch die Region Zofingen. Seit Dienstag sitzt ein Banker aus der Region in Curitiba, einer Stadt in Südbrasilien, in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, in den Korruptionsfall der staatlich kontrollierten Ölgesellschaft Petrobras verwickelt zu sein. Der Finanzmanager der BSI Bank in Zürich wurde am Montagmorgen auf dem internationalen Flughafen in Guarulhos, ausserhalb von São Paulo, festgenommen.

Brasilianische Staatsanwälte behaupten gegenüber mehreren internationalen Nachrichtenagenturen, dass der spanisch-schweizerische Doppelbürger als Vertreter der Bank BSI SA zusammen mit Mossack Fonseca für die Gründung von Offshore-Unternehmen mitverantwortlich sei. Mossack Fonseca gilt als einer der Marktführer im Bereich von Briefkastenfirmen in Panama und repräsentiert über die Hälfte der dort registrierten Firmen.