Heute beginnt die Nationale Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern. Auch die ambulanten Suchtberatungsstellen im Kanton Aargau führen verschiedene Veranstaltungen zum Thema durch.

Am Dienstag, 12. Februar, um 19.00 Uhr zeigt das Kino Orient in Wettingen den Animationsfilm «Ma vie de courgette». Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion zum Thema statt. Auf dem Podium wird neben Fachpersonen auch Jasmin* (siehe Haupttext) mitdiskutieren. Organisiert hat den Anlass die Beratungsstelle BZB Plus in Zusammenarbeit mit der Suchtberatung ags.

Geplant sind ausserdem Standaktionen zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Die Fachpersonen sind jeweils von 14 bis 16 Uhr vor Ort.

Am Mittwoch, 13. Februar, im Müli Märt, Lenzburg. Am Donnerstag, 14. Februar, im Neumarkt, Brugg. Am Freitag, 15. Februar, im Kasinopark, Aarau.