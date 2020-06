Mehr als 20 Menschen haben sich in Spreitenbacher Bar angesteckt – kommt jetzt die Ausweispflicht?

Im Kanton Aargau ist es zu einem grösseren Corona-Ausbruch gekommen. Das bestätigt Kantonsärztin Yvonne Hummel gegenüber dem Regional-TV-Sender Tele M1: "Wir haben seit heute (Montag, Anm. d. Red.) Kenntnis, dass in der Tesla-Bar in Spreitenbach rund 20 Personen während eines Abends angesteckt worden sind."

Verbindung zu Party in Zürcher Club

Die Infektionen stehen gemäss bisherigen Erkenntnissen mit dem sogenannten Superspreader-Event im Club Flamingo in Zürich in Verbindung, in dem ein Mann am 21. Juni fünf Personen angesteckt hat.

Abklärungen des Kantonsärztlichen Dienstes hätten ergeben, dass mehrere Personen, die in der Spreitenbacher Bar waren, auch im Club Flamingo waren, sagt Kantonsärztin Hummel auf Anfrage der AZ. Von den über 20 infizierten Personen wohnen neun im Kanton Aargau. Die restlichen kommen aus den Kantonen Zürich, Luzern und Solothurn. Die Mitarbeitenden des Contact-Tracing-Centers Conti stehen mit den erkrankten Aargauerinnen und Aargauern in Kontakt und begleiten sie in der Isolation.

Club- und Barbetreiber sind verpflichtet, Kontaktdaten der anwesenden Personen aufzunehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Fall einer Ansteckung enge Kontakte der infizierten Person kontaktiert werden können. In Zürich hat sich gezeigt, dass viele Personen eine falsche E-Mail-Adresse angegeben hatten. Der Barbetreiber aus Spreitenbach habe dem Kantonsärztlichen Dienst die Präsenzliste umgehend zur Verfügung gestellt, sagt Hummel. Diese mache einen guten Eindruck. «Bisher haben wir keine Hinweise auf Falschangaben», sagt sie. Allerdings hätten die Mitarbeitenden auch noch nicht alle Personen kontaktiert. Am besagten Abend hätten sich mehr als 100 Personen in der Spreitenbacher Bar aufgehalten.