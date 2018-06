Jedes Jahr ein Dutzend Fälle

Doch wie oft greifen Vögel Menschen in der Schweiz tatsächlich an? «Das kommt immer wieder mal vor», sagte Livio Rey, Biologe von der Vogelwarte Sempach in einem Interview mit der AZ im April.

Lesen Sie auf der Grundlage des Interviews hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

1. Wann erfolgen die Angriffe?

Die Angriffe erfolgen fast immer zwischen Mai und Juli, wenn die Vögel Nachwuchs bekommen und die Kleinen ihre ersten Flugversuche starten. Die Tiere sind aber nicht per se aggressiv, sie wollen ihre Jungen schützen, so Rey.

2. Wie oft kommen diese Angriffe vor?

Pro Jahr werden rund ein Dutzend Fälle im Kanton Aargau bekannt. Angesichts der 20'000 bis 25'000 Brutpaare in der Schweiz und den zahlreichen Joggern ist die Chance, angegriffen zu werden, verschwindend klein, findet Rey. Zudem handle es sich in den meisten Fällen nur um Scheinangriffe.

3. Sind es immer Mäusebussarde?

Nein. Es sind zwar fast immer Mäusebussarde, ausnahmsweise können es auch Milane sein.

4. Wieso werden ausgerechnet Jogger angegriffen?

Jogger wirken wegen ihrer schnellen Bewegungen auf die Tiere bedrohlich. Spaziergänger und Velofahrer sind im Gegensatz zu den Joggern kaum von den Attacken betroffen.

5. Wie können sich Jogger schützen?

Läufer sollten Reviere von Mäusebussarden in Brutzeit meiden oder nur langsam durchqueren. Ein weiterer Tipp: «Helfen kann eine Mütze mit aufgemalten Augen auf dem Hinterkopf. Die Vögel fühlen sich dadurch beobachtet und greifen nicht an.»

6. Was soll man nach einem Angriff tun?

Man sollte sich auch bei kleinen Verletzungen unbedingt beim Hausarzt melden und gegen Tetanus impfen lassen.